GELİN-KAYNANA KAVGASINDA ÇIĞIR AÇTILAR: BENİ GECE LAMBASIYLA DÖVDÜ!
Erzurum'da yaşayan 44 yaşındaki N.T., gelini 19 yaşındaki Ş.T.'nin kendisini gece lambası ile dövdüğünü söyleyerek polise başvurdu.
Erzurum'da yaşayan 44 yaşındaki kadın polise gitti ve gelininden şikayetçi oldu. 19 yaşındaki gelininin kendisine gece lambasıyla saldırdığını iddia etti.
GELİN - KAYNANA TARTIŞMASI BÜYÜDÜ
Olay, geçen 8 Temmuz günü saat 21.30'da merkez Palandöken İlçesi'ndeki Hüseyin Avni Ulaş mahallesindeki apartmandaki dairede meydana geldi. Ş.T. ile kayınvalidesi N.T. arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
KAYNANASINA GECE LAMBASI İLE VURDU
Çıkan kavgada Ş.T. eline geçirdiği gece lambası ile kayınvalidesinin başına vurdu. Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran N.T. gelininden şikayetçi oldu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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