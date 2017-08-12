Kosova'da gelin ve damadı davetlilerin huzuruna çıkaran asansörün yere çakıldı. Olayda damadın kolu kırıldı, gelin de hafif yaralandı.

En mutlu günleri kabusa döndü. Gelin ile damadın aylardır beklediği, günlerdir hazırlandığı düğün hastanede bitti.

GELİN VE DAMADI TAŞIYAN ASANSÖR ÇAKILDI

Kosova'nın Malişeva şehrinde gerçekleşen bir düğünde gelin ve damadı taşıyan asansör, yere çakıldı. Davetlilerin şaşkın bakışları ve çığlıkları arasında yaşanan olayda damadın kolu kırıldı, gelin hafif yaralandı.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA!

Yaşanan talihsiz olayda gelin ile damat düğün yapamadan hastaneye kaldırıldı. Korku ve panik dolu anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: haberinburada