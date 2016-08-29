‘GELİN ARABASI'YLA HAİNLİK SEVKİYATI!
Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin şehir merkezlerine bomba, mühimmat ve örgüt üyelerini ‘gelin arabası ve konvoy' süsü verilen araçlarla taşıdıklarını belirledi.
15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilen PKK/KCK üst yönetiminin, bölücü terör örgütü mensuplarına FETÖ'ye yönelik operasyonların yoğun olarak gerçekleştirildiği yerlerde eylem talimatı verdiği ortaya çıktı.
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