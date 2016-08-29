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‘gelin arabası'yla hainlik sevkiyatı!

‘GELİN ARABASI'YLA HAİNLİK SEVKİYATI!

Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin şehir merkezlerine bomba, mühimmat ve örgüt üyelerini ‘gelin arabası ve konvoy' süsü verilen araçlarla taşıdıklarını belirledi.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 09:23
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15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilen PKK/KCK üst yönetiminin, bölücü terör örgütü mensuplarına FETÖ'ye yönelik operasyonların yoğun olarak gerçekleştirildiği yerlerde eylem talimatı verdiği ortaya çıktı.








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