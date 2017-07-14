GELİN ADAYI SOLMAZ'IN OYNAYACAĞI DİZİNİN ADRESİ ACUN ILICALI'NIN KANALI OLDU
Gelin adayı Solmaz ile damat adayı Kaan'ın bir dizide oynayacağı konuşuluyordu. İkilinin dizisi Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yer alacak. Dizide Emrah'ın oğlu da olacak.
Show TV ekranlarının 'Evleneceksen Gel' adlı izdivaç programında eş aramaya gelen Solmaz Ciros adlı gelin adayı, kendisine talip olan Kaan Güvenilir ile dizide oynayacağı söylenmişti. Dizinin TV8'de yayınlanacağı belli oldu. Emrah'ın oğlu Tayfun da projede yer alacak.
AŞK-I ROMAN HAFTAİÇİ HERGÜN TV8'DE
Solmaz Ciros ve Kaan Güvenilir'in başrollerini paylaştığı ve Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Aşk-ı Roman' Ağustos ayından itibaren haftaiçi her gün TV8'de ekranlara gelecek.
Kaynak: haberinburada
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