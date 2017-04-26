

Esra Erol'la izdivaç programında gelin adayı olarak kısmetlerini arayan Bahar 2 gündür programa gelmeyince Esra Erol merak içinde kaldı.



Erol'un ekibi Bahar'ın evine gitse de Bahar kapıyı açmadı. Erol'un ekibi sağlığından şüphe ettiği Bahar'ın evine gitti ama kapı duvardı. Ekip köpeğinin evden sesinin geldiğini söylese de kapıyı açan olmadı. Erol bu gelişmenin ardından; böyle devam ederse eve ambulansla ve polisle gideceklerini söyledi.