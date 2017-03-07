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gelibolu'da patlamamış top mermisi bulundu

GELİBOLU'DA PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.

Tarih : 07 Mart 2017, 09:20
Puan Ver : Gelibolu'da Patlamamış Top Mermisi Bulundu(10/10)8


Gelibolu Belediyesi ekipleri Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde su ve kanalizasyon çalışması yaptığı sırada kepçeye sert bir cisim takıldı. İşçiler, yaptıkları kontrolde çarptıkları cismin top mermisi olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.



 



 



kaynak:sabah








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