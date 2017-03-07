

Gelibolu Belediyesi ekipleri Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde su ve kanalizasyon çalışması yaptığı sırada kepçeye sert bir cisim takıldı. İşçiler, yaptıkları kontrolde çarptıkları cismin top mermisi olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.















kaynak:sabah