GELİBOLU'DA PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.
Gelibolu Belediyesi ekipleri Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde su ve kanalizasyon çalışması yaptığı sırada kepçeye sert bir cisim takıldı. İşçiler, yaptıkları kontrolde çarptıkları cismin top mermisi olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.
kaynak:sabah
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