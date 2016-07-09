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GELİBOLU YARIMADASI YANIYOR !


GELİBOLU YARIMADASI YANIYOR !
Tarih : 09 Temmuz 2016, 09:43
Puan Ver : Gelibolu Yarımadası Yanıyor !(5/10)6


Kabatepe Feribot İskelesi'nin yanındaki ormanlık alanda bugün saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, yakındaki ağaçlandırma sahasına da sıçradı. Ekiplerin, yangını söndürmek için müdahaleleri sürüyor.



Şehitlikleri gezmek için gelen ve çevredeki plajlarda denize girenlerin yoğun olduğu bölgeden yükselen alevlere ilk müdahale Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait söndürme heliktopteri tarafından yapıldı. Yangına, 14 arazözle karadan, 3 helikopterle de havadan müdahale edilirken, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı da takviye ekip gönderdi.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, 1994'teki büyük yangından sonra ağaçlandırılan alana da sıçradı. 1994'teki bu yangında 4 bin hektardan fazla alan kül olmuş, dönemin Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe de alevlerin içinde kalarak şehit düşmüştü.








Etiketler: Gelibolu  Yarımadası  Yanıyor      haber

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