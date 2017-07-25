GELENEKSEL DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA CAYIR CAYIR YANARAK ÖLÜYORDU!
Danimarka'da geleneksel olarak arkadaşlarının doğum gününü kutlayan gençler, arkadaşlarının kafasından baharat döktü. Baharatların alev almasıyla genç adam, cayır cayır yanarak ölmekten son anda kurtuldu.
Danimarka'da 16. yüzyıldan kalan bir geleneğe göre 25. yaşında bekar olarak yetişen erkeklerin doğum günleri, arkadaşlarının üzerlerine çeşitli baharat ve su dökerek kutlanıyor. Bu geleneğe göre doğum gününü kutlayan Danimarkalı genç, üzerine dökülen tarcının düşük ısıda alev alması sonucunda cayır cayır yanmaya başladı. Yanan genci arkadaşları son anda kurtardı.
ELLERİ BAĞLANDI VE AĞZINA OKSİJEN MASKESİ TAKILDI
Danimarka'da yayınlanan bir videoda 25'inci yaşına bekar olarak giren gencin arkadaşları tarafından elleri bağlandı ve ağzına oksijen maskesi takıldı. Daha sonra gencin arkadaşları ellerinde bulunan değişik türdeki baharatları gencin üzerine dökmeye başladılar.
SON ANDA YANARAK ÖLMEKTEN KURTULDU
Tarçın düşük ısıda alev aldığı için gencin etrafında bulunan toz bulutu saniyeler içinde alev topuna dönüştü. Gencin arkadaşları korku içinde kendisini yere yatırıp üzerie su dökerek ateşi söndürdüler.
VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU
Alev aldıktan sonra hemen müdahale edilen gencin vücudunda küçük yanıklar oluştu.
TARÇIN DÜŞÜK ISILARDA ALEV ALABİLİYOR
Tarçın düşük ısılarda alev alabilen sinamik aldehit ve ogenol kimyasalları içeriyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tübitak Uzmanının Oğlunun İki Elini Kaybettiği Patlamanın Sırrı Çözüldü! Roket Yapıyormuş
- Kuzgunlar, 4 Yaşındaki Bir Çocuk Seviyesinde Gelecek Planı Yapabiliyor
- Başkent'te Avm'de Yangın Çıktı!
- Aldattığından Şüphelendi, Kiralık Katil Tutup Yanlışlıkla Öldürttü!
- Ağva'da Hayvan Katliamı! Silahla Vurup Gövdelerini Çaldılar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aslan, Orta Sahasını Buldu! 11 Milyon Euro'ya İş Bitecek
- Fenerbahçe'nin İstediği Arsenal'li Lucas Perez: Beni Gönderin
- Eskişehirspor Başkanı: İbrahim Üzülmez'le Anlaşamadık, Sergen Yalçın'la Görüşeceğiz
- Psg'li Taraftarların İstediği Cristiano Ronaldo: Real Madrid'de Kalıyorum
- Tenis Turnuvasına Nazi Eylemi Damga Vurdu
DÜNYA HABERLERİ
- İsrail, Dedektörleri Reddedip Namazı Sokakta Kılan Cemaate Saldırdı
- İngiltere'de Cinsiyet Değiştirmek Kolaylaşıyor, Doktor Onayına Gerek Kalmayacak
- Türkiye Karşıtlığıyla Tanınan Siteden Ezber Bozan 15 Temmuz Yazısı
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı
- Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar