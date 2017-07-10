"GELENEKLERİMİZ" DEYİP DAMATLARINA GÖRÜLMEMİŞ ŞAKALAR YAPTILAR

Bursa'nın İznik ilçesinde damada yapılanlar görenleri hayrete düşürdü. Selçuk Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki düğünde, damada şalvar giydirilip eşarp takıldı. Ardından evinin çatısına çıkarılan damat, "Dünyanın en kılıbık erkeği benim diye" bağırdı.

DAMADA ŞALVAR GİYDİRİLİP EŞARP TAKILDI

Anadolu örf ve adetlerinin yaşatıldığı İznik'te damada yapılanlar görenleri şaşırttı. Dünya evine giren Burhan Çivi'ye arkadaşları öyle şeyler yaptılar ki davetliler bile şaşırdı. Selçuk Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki düğünde, damada şalvar giydirilip eşarp takıldı.

KOYU BEŞİKTAŞ TARAFTARI OLAN DAMADA GALATASARAY FORMASI GİYDİRİLDİ

Arkadaşları tarafından süslenen el arabasına bindirilen damat evvela gezdirildi. Ardından elleri arkadan bağlanarak önüne konulan bir kase yoğurt yedirilen damat Burhan Çivi, leğende çamaşır yıkadı. Koyu Beşiktaş taraftarı olan damada daha sonra Galatasaray forması giydirildi. Ardından evinin çatısına çıkarılan damat, "Dünyanın en kılıbık erkeği benim diye" bağırdı.

ARKADAŞLARI, GELİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU GELİN ARABASINI HALAT İLE ÇEKTİRDİ

Renkli anların yaşandığı düğün sonrası Burhan Çivi ve Pelin Güneş çiftine arkadaşları mutluluklar diledi. Öte yandan İnanç Ataş ve Büşra Er çiftinin düğününde de yaşananlar farksızdı. Damadın arkadaşları güneşin altında gelinin de içinde bulunduğu gelin arabasını halat ile çektirdi. Sıcaktan bunalan damat, başından aşağı bir damacana su boca edilecek serinletilmeye çalışıldı.

Kaynak: haberinburada