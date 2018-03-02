Hatay-Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle Beyaz Show'un bu akşam yayınlanmayacağı açıklandı.

BEYAZIT ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili açıklama yapan Beyazıt Öztürk "Çok üzgünüz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Bugün yayınımızı yapmamaya karar verdik. Allah şehitlerimize rahmet, ailesi ve bizlere de sabır versin" dedi.

YENİ BÖLÜM HAFTAYA

Beyaz Show yeni bölümü ile 09 Mart Cuma akşamı Kanal D'de.

Kaynak: haberinburada