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GELECEK YÜZYILDA HER YIL 150 BİN AVRUPALI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖLECEK


Gelecek Yüzyılda Her Yıl 150 Bin Avrupalı İklim Değişikliğinden Ölecek
Tarih : 11 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : Gelecek Yüzyılda Her Yıl 150 Bin Avrupalı İklim Değişikliğinden Ölecek(7/10)3

Gelecek yüzyılda her yıl ortalama 150 bin Avrupalının iklim değişikliği nedeniyle öleceği bildirildi.

Avrupa Komisyonunun destek olduğu araştırmaya göre, özellikle Avrupa'nın güneyindeki sıcak hava koşullarının yarattığı iklim değişikliği gelecek yüzyılda pek çok insanı etkileyecek.

2100 YILINDA 150 BİN İNSANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLACAK

Araştırmada, atmosferdeki sera gazı emisyonu dolayısıyla ortaya çıkan hava sıcaklıklarındaki artışın yol açtığı iklim değişikliğinin 2100 yılından sonra Avrupa'da her yıl ortalama 150 bin insanın ölümüne neden olacağı ifade edildi.

Ölümlerin çoğunun sıcak hava dalgası dolayısıyla meydana geleceği ancak soğuk hava dalgalarının, sellerin ve fırtınaların da insan ölümlerine yol açacağı vurgulandı.

EN ÖNEMLİ NEDEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Nüfustaki artışın ve şehirleşmenin de ölümlerdeki bu artışa katkısının olacağı tahmin edilen araştırmada, ancak en önemli nedenin iklim değişikliği olacağı bildirildi.

İklim değişikliği nedeniyle 1981-2010 yılları arasında 3 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen araştırmada, 2071-2100 yılları arasında bu ölümlerin 50 katına çıkacağının tahmin edildiği yer aldı.

351 MİLYON FELAKETLERDEN ETKİLENECEK

Araştırmaya göre, yüzyılın sonuna kadar Avrupa'daki nüfusun üçte ikisi, yani 351 milyonu felaketlerden etkilenecek.

ABD ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

ABD'den yapılan açıklamaya göre, 2016'da ölçümlerin başladığı 137 yıl baz alındığında en sıcak yıl yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 2015 Paris İklim Değişimi Anlaşması'ndan çekileceğini resmen Birleşmiş Milletlere bildirmiş, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi özellikle Avrupa ülkelerinin büyük eleştirilerine neden olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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