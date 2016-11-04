O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

gelecek iphone serilerinde oled ekranlar görebiliriz

GELECEK İPHONE SERİLERİNDE OLED EKRANLAR GÖREBİLİRİZ

Sharp tarafından gelen açıklamaya göre gelecek nesil iPhone modellerinde OLED ekranlar kullanılmaya başlanacak. Bu tercihde en büyük nedenlerden biri ise Apple iş ortaklarından biri olan Foxconn'un Sharp'ı satın alması olayı işaret ediliyor.

Tarih : 04 Kasım 2016, 11:28
Puan Ver : Gelecek İphone Serilerinde Oled Ekranlar Görebiliriz(6/10)7


Sharp tarafından gelen açıklamaya göre gelecek nesil iPhone modellerinde OLED ekranlar kullanılmaya başlanacak. Bu tercihde en büyük nedenlerden biri ise Apple iş ortaklarından biri olan  Foxconn'un Sharp'ı satın alması olayı işaret ediliyor.



Gelecek yil 10.senesini kutlmaya hazırlanan iPhone, bu kutlama dahilinde birtakım yeniliklere başvurma planları yaptığı düşünülüyor. Bu yeniliklerden en önemlisi OLED panel kullanılma durumu olma ihtimali oldukça fazla gözüküyor.



Apple gün geçtikçe artık kendi ürünlerinde daha fazla söz sahibi olmanın planlarını yapıyor. Bu hamlelerden en önemlisi Sharp tarafından üretilen OLED ekranlara geçme projesi olacak. Ve bu tercihde en önemli neden Apple ile iş ortaklığı yapan Foxconn'un teknoloji devi Sharp'ı satın alması durumuydu. Son zamanlarda Sharp başkanı Tai Jeng-wu tarafından gelen  Apple'ın OLED panellere geçmesi gerektiği açıklaması ise bu iddiaları oldukça destekler nitelikte olmuştu.



Bilindiği gibi OLED paneller çok daha yüksek kontrast sunmaları, düşük güç tüketimleri ve daha yüksek esneklikleri ile oldukça fazla avantaja sahip.



Playsation 4 Pro'nun Türkiye Fiyatı Açıklandı








Etiketler: Gelecek  İphone  Serilerinde  Oled  Ekranlar  Görebiliriz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER