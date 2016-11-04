Sharp tarafından gelen açıklamaya göre gelecek nesil iPhone modellerinde OLED ekranlar kullanılmaya başlanacak. Bu tercihde en büyük nedenlerden biri ise Apple iş ortaklarından biri olan Foxconn'un Sharp'ı satın alması olayı işaret ediliyor.



Sharp tarafından gelen açıklamaya göre gelecek nesil iPhone modellerinde OLED ekranlar kullanılmaya başlanacak. Bu tercihde en büyük nedenlerden biri ise Apple iş ortaklarından biri olan Foxconn'un Sharp'ı satın alması olayı işaret ediliyor.



Gelecek yil 10.senesini kutlmaya hazırlanan iPhone, bu kutlama dahilinde birtakım yeniliklere başvurma planları yaptığı düşünülüyor. Bu yeniliklerden en önemlisi OLED panel kullanılma durumu olma ihtimali oldukça fazla gözüküyor.



Apple gün geçtikçe artık kendi ürünlerinde daha fazla söz sahibi olmanın planlarını yapıyor. Bu hamlelerden en önemlisi Sharp tarafından üretilen OLED ekranlara geçme projesi olacak. Ve bu tercihde en önemli neden Apple ile iş ortaklığı yapan Foxconn'un teknoloji devi Sharp'ı satın alması durumuydu. Son zamanlarda Sharp başkanı Tai Jeng-wu tarafından gelen Apple'ın OLED panellere geçmesi gerektiği açıklaması ise bu iddiaları oldukça destekler nitelikte olmuştu.



Bilindiği gibi OLED paneller çok daha yüksek kontrast sunmaları, düşük güç tüketimleri ve daha yüksek esneklikleri ile oldukça fazla avantaja sahip.



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