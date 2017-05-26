GELECEĞİN YILDIZ ADAYLARI YENİLGİSİZ ŞAMPİYON!
TFF İstanbul U13 Ligi 31. Grupta mücadele eden Selimiye Spor takımı ligi yenilgisiz tamamladı.
Mücahit Karakulakoğlu yönetimindeki Selimiye Spor takımı, TFF İstanbul U13 Ligi 31. Grubu namağlup şekilde tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.
Şampiyonluk kutlamaları altyapı sorumlusu Bozkurt Erdoğan ve ailelerin katılımlarıyla gün boyu devam etti.
kaynak:sabah
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