

Volkswagen geleceğe yönelik planlarını açıkladı. Sadece tek bir tuşla kontrol edilen otonom araç VW Sedric şirketin geleceğini yansıtıyor.



Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, 2015 yılının sonlarında ortaya çıkan skandalın etkilerini üzerinden atmaya çalışıyor. Bu süreçte başta ABD'de olmak üzere tüm dünyada önemli bir prestij kaybına uğrayan şirket yavaş yavaş silkinip kendine gelmeye başladı. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri ise yeni tanıtılan konsept araç VW Sedric oldu.



Volkswagen'in gelecek vizyonunu yansıtan bir araç olan Sedric'in adı kendi kendine gidebilen arabanın İngilizcesi olan “Self Driving Car” ifadesinin kısaltmasından geliyor.



Bu ilginç otomobil konseptinin detaylarına bakıldığında ise ardında çok büyük bir teknolojinin olduğunu görüyoruz.



Bu detayları ilerleyen sayfalarda Sedric'in tasarımıyla birlikte görebilirsiniz.



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