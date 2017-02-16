Geleceğin okulları nasıl olacak? Sınıflarda hangi teknolojik cihazlar kullanılacak? Günümüzün teknolojisi ve trendlerini göz önünde tutarak gelecekte okulların neye benzeyeceğini sizlere sunmaya çalıştık.



Geleceğin okulları nasıl olacak? Sınıflarda hangi teknolojik cihazlar kullanılacak? Günümüzün teknolojisi ve trendlerini göz önünde tutarak gelecekte okulların neye benzeyeceğini sizlere sunmaya çalıştık.



Gelecekte okullar şimdikilere ne kadar benzeyecek? Her alana etki eden teknolojinin eğitime etki etmemesi beklenemez. Bu nedenle, çok uzun süredir aynı standartlarda devam eden eğitim anlayışının da değişmesi sürpriz değil. Bu de geleceğin okulları nasıl olacak sorusunu akıllara getiriyor.



Günümüzde yeni yeni ortaya çıkan bazı teknolojilerin sınıflara uygulanması, mevcut alışılageldik sınıf yapısının da değiştirecek. Bulut bilişimden artırılmış gerçekliğe, sanal gerçeklikten 3D baskıya kadar birçok farklı teknoloji derslerin işleniş şeklini daha interaktif hale getirebilecek potansiyele sahip.



Geleceğin okulları nasıl olacak diye kendimize sorduğumuzda tüm bu teknolojileri değerlendirmek gerekiyor. Hangi teknolojinin kesin olarak ne için kullanılacağını kestirmek zor olsa da bilgisayarların eğitimin temelinde yer alacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Her şeyin temeline bilgisayarları oturtunca yapılabilecek şeylerin sınırı neredeyse olmuyor.



Yakın gelecekte sınıflarda kullanılabilecek ve bildiğimiz eğitim yöntemlerini değiştirecek teknolojileri sizler için derledik.



Artırılmış ve Sanal Gerçeklik



Son yılların en popüler teknolojileri arasında artırılmış gerçeklik (Augmented Reality – AR) ve sanal gerçeklik (Virtual Reality – VR) yer alıyor. Bu teknolojiler HTC Vive ve Oculus gibi cihazların yanı sıra akıllı telefonlara gelen gözlüklerle birlikte artık iyice son kullanıcının erişebileceği seviyeye geldi.



Bu ve benzeri cihazlar daha da yaygınlaşıp, ekonomik olarak daha uygun hale geldiğinde sınıflarda çok değişik şekillerde kullanılabilir. Buna en önemli örnek olarak sanal turlar gösterilebilir. Örneğin öğrenciler fizik dersinde İsviçre'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'na bir sanal geziye çıkabilir. Normalde gitmeleri, görmeleri veya deneyimlemeleri mümkün olmayan yerleri sınıfta yakından görebilirler. Bunun yanı sıra sınıfa getirilmesi mümkün olmayan çeşitli araç gereç, eşya vb. şeyi üç boyutlu olarak bu teknolojiler sayesinde görebilirler. Buna benzer çalışmalar Avrupa'da bazı okullarda başladı ve yakın gelecekte daha da artacak.



Günümüzde yavaş yavaş yaygın hale gelen akıllı tahtaların bile yerini alabilecek artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojisi eğitimde çok şey vadediyor.











Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız