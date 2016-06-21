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geleceğin aynaları, yaşamımızı değiştirecek

GELECEĞİN AYNALARI, YAŞAMIMIZI DEĞİŞTİRECEK

Geleceğin aynaları, şimdikilerden çok farklı olacak. Giyeceğimiz her kıyafeti, satın almak istediğimiz her kıyafeti tek bir komutla üstümüzdeymiş gibi görüntüleyebileceğiz.

Tarih : 21 Haziran 2016, 14:15
Puan Ver : Geleceğin Aynaları, Yaşamımızı Değiştirecek(6/10)5


Geleceğin aynaları, şimdikilerden çok farklı olacak. Giyeceğimiz her kıyafeti, satın almak istediğimiz her kıyafeti tek bir komutla üstümüzdeymiş gibi görüntüleyebileceğiz.



Önden, arkadan veya yan görünümleriyle tüm kıyafetler, bir çırpıda üstümüzde oluverecek. Üstelik bu teknolojiyi, sadece kıyafetlerde veya giyim sektöründe de kullanmayacağız. Bu yöntem ile otomobillerin renklerini, evlerin renklerini, herhangi bir objenin veya canlının da rengini değiştirme imkanına önceden görüntüleyerek sahip olacağız.



Bu geleceğin aynaları projesini biraz daha ileriye götürecek olursak, yüz nakilleri, organ nakilleri gibi sağlık sektörünü kapsayacak bir çok şeyi entegre edebiliriz. Hatta biraz daha ileriye giderek, belki yaşlanınca nasıl görüneceğimize kadar olan bir çok süreci de analiz etme imkanına sahip olacağız.



Geleceğin aynaları (Future Mirrors)çok değil maksimum 10 yıla kadar herkes tarafından kullanılabilecek bir düzeye ulaşacak. Öyle ki bu aynaların gündelik yaşamımıza girişleri; mimariyi, otomobil sektörünü, yaşadığımız çevre faktörlerini, doğa düzenlemelerini de içerebilecek. Son derece üstün bir teknolojiye sahip olacağımız bu ürünlerle birlikte, ticaret ve ticaret kanunları da yeniden düzenlenmiş olacak. Şöyle ki bir internet sitesinde gördüğümüz kıyafeti bu ayna yardımıyla yerimizden bile kalkmadan üstümüzde görebileceğiz. Hem böylece online alışverişlerde de kıyafetleri deneyerek alabilme imkanına erişmiş olacağız. Bu teknoloji ile tam anlamıyla tüm insanların ciddi anlamda buluşması 10 yılı bulacak.



10 yıllık süreç içerisinde gerçekleşecek bu olaylar kapsamında da daha nice teknolojik ürün ve entegrasyonlarla karşılaşacağız kim bilir…



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Etiketler: Geleceğin  Aynaları  Yaşamımızı  Değiştirecek    haber

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