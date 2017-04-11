GELECEĞE DÖNÜŞ'ÜN OTOMOBİLİ DELOREAN DMC-12, AUTOSHOW'A GELİYOR
80'lerin efsane otomobili DeLorean DMC-12, Generali ile Autoshow'a geliyor.
Generali Sigorta, 2015 yılından bu yana hizmet ve sigorta sponsorluğunu üstlendiği, otomobil tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği İstanbul Autoshow 2017'ye damgasını vuracak büyük bir sürprize daha imza atmaya hazırlanıyor.
21 - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan İstanbul Autoshow 2017'de, ziyaretçileri geçmişe götürerek keyifli anlar yaşatmak isteyen Generali, 80'lerin kült filmi Geleceğe Dönüş'ün başkahramanı DeLorean DMC-12 ile araba meraklılarını buluşturuyor.
kaynak:ahaber
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