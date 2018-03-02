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'GELDİĞİMDEN BERİ BİR ŞEY DİKKATİMİ ÇEKTİ' DEYİP MALİ'YE MÜJDEYİ VERDİ


'Geldiğimden beri bir şey dikkatimi çekti' deyip Mali'ye müjdeyi verdi
Tarih : 02 Mart 2018, 22:40
Puan Ver : 'geldiğimden Beri Bir Şey Dikkatimi Çekti' Deyip Mali'ye Müjdeyi Verdi(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malili mevkidaşı İbrahim Boubacar Keita ile ortak basın toplantısında açıklama yaptı. Erdoğan, "Geldiğimden itibaren bir şey dikkatimi çok çekti. Ulaşımdaki sıkıntı. Toplu taşıma burada yok." diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Mali ile bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanı ile oldukça faydalı istişare yaptık. Barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmeleri ele aldık. Biliyorum ki Mali terörden çok çile çekti. Bu acıyı biz de çektik, çekiyoruz, iyi biliriz.

"MEHMETÇİK VE ÖSO OLMAK ÜZERE 120 ŞEHİDİMİZ VAR"

Mali'nin toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemin altını çizmek istiyorum. Terör ile mücadelede Malili kardeşlerimizin yanındayız. Terörün dini, dili, kimliği yoktur. Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ve etnik kimlik ile özdeş hale getiriyorsa o terörün ekmeğine yağ sürüyor demektir. Batının terör karşısında vurdum duymazlığını tüm dünya izliyor. Ama ne yaptıkları önemli. Suriye'de terör örgütleri ile mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO olmak üzere 120 şehidimiz var.

"2 BİN 348 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Yaklaşık son aldığım haberler de 2 bin 348 teröristi etkisiz hale getirdik. Tüm teröristleri bu bölgeden temizleyene kadar bu operasyonu sürdüreceğiz. Şehitlerimiz şüphesiz oluyor, canımız da yanıyor.

Terörizme karşı samimi bir mücadele verilecekse tüm ülkelerin aynı tutumu benimsemesi gerekir. Sayın cumhurbaşkanı ile ele aldığımız bir diğer konu askeri alanda iş birliğimiz olmuştur.

"GELDİĞİMDEN BERİ BİR ŞEY DİKKATİMİ ÇOK ÇEKTİ..."

Geldiğimden itibaren bir şey dikkatimi çok çekti. Ulaşımdaki sıkıntı. Toplu taşıma burada yok. Kendisiyle de konuştum bizde yok dediler. Burada metrobüs sistemine girmeye nasıl bakarsınız diye söyledim. Ben bunu İstanbul'da gördüm çok beğendim dediler. Biz Türkiye'deki firmalar ile konuşarak irtibatı kurduk. Burada böyle bir projeye girecekler.

Toplu taşım sistemi özellikle Mali'yi çok çok rahatlatacak. Bu arada şahsıma devler nişanı taktim etmeleri de beni çok onurlandırdı. Bunu milletim adına ben de kabul ediyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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