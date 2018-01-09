Şeyma Subaşı'nın verdiği bir röportaj sonrasında Ahmet Hakan, Subaşı'nın cümlelerini Tİ'ye almış ve ikili arasında bir kavga patlak vermişti.

"GEL BARIŞALIM ŞEYMA"

Geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı "Barışmak istiyorum" başlıklı yazıda "İdeoloji tartışması yapmadık. Felsefi bir ihtilafa düşmedik. Siyasi tartışmaya bile girmedik. Bu kavga ne diye? Gel barışalım Şeyma!" başlıklı yazıda Şeyma Subaşı'na zeytin dalı uzatan Ahmet Hakan'a yanıt geldi.

ŞEYMA SUBAŞI KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Çektiği videoya Ahmet Hakan'ı etiketleyen Subaşı, "Ahmet beyciğim merhaba, Tulum'dayım, Buradan size selamlar gönderiyorum" diyerek aralarındaki kavgaya son noktayı koydu.

Kaynak: haberinburada