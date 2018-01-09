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Gel barışalım diyen Ahmet Hakan'a video ile cevap verdi

GEL BARIŞALIM DİYEN AHMET HAKAN'A VİDEO İLE CEVAP VERDİ

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl sert bir tartışmaya giriştiği Ahmet Hakan'ın "Gel barışalım" çağrısına olumlu cevap verdi.

Tarih : 09 Ocak 2018, 01:10
Puan Ver : Gel Barışalım Diyen Ahmet Hakan'a Video İle Cevap Verdi(6/10)2

Şeyma Subaşı'nın verdiği bir röportaj sonrasında Ahmet Hakan, Subaşı'nın cümlelerini Tİ'ye almış ve ikili arasında bir kavga patlak vermişti.

"GEL BARIŞALIM ŞEYMA"

Geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı "Barışmak istiyorum" başlıklı yazıda "İdeoloji tartışması yapmadık. Felsefi bir ihtilafa düşmedik. Siyasi tartışmaya bile girmedik. Bu kavga ne diye? Gel barışalım Şeyma!" başlıklı yazıda Şeyma Subaşı'na zeytin dalı uzatan Ahmet Hakan'a yanıt geldi.

ŞEYMA SUBAŞI KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Çektiği videoya Ahmet Hakan'ı etiketleyen Subaşı, "Ahmet beyciğim merhaba, Tulum'dayım, Buradan size selamlar gönderiyorum" diyerek aralarındaki kavgaya son noktayı koydu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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