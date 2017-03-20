Evet Çıkarsa 3 Milyon Suriyeliye Vatandaşlık Verecekler
Dolar Haftaya Düşüşle Başladı, İşte Kritik Seviye
Gekas'ın Sözleşmesi Feshedildi
Merkel: Nazi Benzetmeleri Durmalı
Şırnak Aşiretlerinden Referandum Kararı
Kendinizi Mutsuz Mu Hissediyorsunuz?
Avrupa'dan Faşizme Devam!
Galatasaray İstifayı Borsaya Bildirdi
İşte Banu Alkan'ın Genç Sevgilisi
Aksakallı Anlattı: Örtüyü Kaldırıp Alnından Öptüm
Ötv İndi, Beyaz Eşya Satışları Yüzde 32 Arttı
Edirne'deki Romanlar'dan Evet Desteği
Kılıçdaroğlu; 'cumhuriyetimiz Sokakta Kurulmadı
Bakanlık Açıkladı... Atatürk Havalimanı'nda Yakalandılar
İrlandalı Futbolcu Mcbride Hayatını Kaybetti
İçişleri Bakanlığı: 999 Kişi Gözaltına Alındı
82 Hakim Ve Savcı 'fetö Üyeliği' İddiasıyla Yargılanıyor
Almanya'dan Türkiye'nin Ab Üyeliği Yorumu
Türkiye'den Kerkük'e 'bayrak' Tepkisi
Uyku Düzensizliği En Önemli Belirtilerden Biri

gekas'ın sözleşmesi feshedildi

GEKAS'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un 36 yaşındaki forvet oyuncusu Theofanis Gekas, çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapattı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi.

Tarih : 20 Mart 2017, 17:39
Puan Ver : Gekas'ın Sözleşmesi Feshedildi(6/10)8


Sivasspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün deplasmanda oynadığımız Şanlıurfaspor maçının 60. dakikasında sakatlanan Theofanis Gekas'ın yapılan kontrollerinde; sağ diz çapraz bağında yırtık, sağ diz dış yan bağında tam kopmaya yakın yırtık ve aynı dizin iç menüsküsünde ise ikinci seviyede zedelenme ile sağ ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edilmiştir. Theofanis Gekas'ın tedavisi uzun bir süre alacağı için sporcumuz sezonu kapatmıştır" denildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Gekas  In  Sözleşmesi  Feshedildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER