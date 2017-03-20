GEKAS'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un 36 yaşındaki forvet oyuncusu Theofanis Gekas, çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapattı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi.
Sivasspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün deplasmanda oynadığımız Şanlıurfaspor maçının 60. dakikasında sakatlanan Theofanis Gekas'ın yapılan kontrollerinde; sağ diz çapraz bağında yırtık, sağ diz dış yan bağında tam kopmaya yakın yırtık ve aynı dizin iç menüsküsünde ise ikinci seviyede zedelenme ile sağ ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edilmiştir. Theofanis Gekas'ın tedavisi uzun bir süre alacağı için sporcumuz sezonu kapatmıştır" denildi.
kaynak:sabah
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