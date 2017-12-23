GEKAS TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR AMA BU KEZ NİYETİ FARKLI
Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Yunan golcü Theofanis Gekas, teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de başlamayı planlıyor.
Türk sporseverlerin de yakında tanıdığı Yunan golcü Theofanis Gekas, Türkiye'ye geliyor.
2011-2012 sezonunun devre arasında Samsunspor ile sözleşme imzalayarak Türkiye'de forma giymeye başlayan Yunan futbolcu, Akhisar Belediyespor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor'da da mücadele etti.
Oyunculuk kariyerinin son döneminde Türkiye'de çok güzel günler yaşadığını ve iyi dostlar edindiğini belirten Theofanis Gekas, teknik direktörlük kariyerine de Süper Lig'de başlamak istediğini söyledi.
TÜRKİYE MACERASI SAMSUNSPOR'LA BAŞLADI
Profesyonel futbol kariyerine 1998 yılında Larissa'da başlayan 36 yaşındaki Gekas, sırasıyla Kallithea, Panathinakos, Bochum, Bayer Leverkusen, Portsmouth, Herta Berlin ve Eintracht Frankfurt formaları giydikten sonra 2012 yılında Samsunspor ile anlaşarak Türkiye'ye geldi. Samsunspor'da 11 maç'ta 8 gol kaydetti. Daha sonra Levante'ye transfer olan Gekas, 2012-2013 sezonunda Akhisar Belediyespor ile anlaşarak yeniden Türkiye'ye döndü. Akhisar'da 15 maçta 12 gol kaydeden Gekas, 2013-2014 sezonunda transfer olduğu Atiker Konyaspor'da ise 24 maçta 13 gol kaydetti.
AKHİSAR'DA 24 MAÇTA 12 GOL
2014-2015 sezonunda yeniden döndüğü Akhisar Belediyespor'da 24 maçta 12 gol attı. 2015 yılında transfer olduğu Eskişehirspor'da ise 10 maçta 5 gol kaydeden Gekas, daha sonra ise İsviçre'nin Sion takımına transfer olan burda 21 maçta 10 gol kaydetti.
Super League ve Bundesliga gol krallığı bulunan futbolcu, 2010 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Yunanistan adına 10 gol atmış ve eleme grubunun en golcü oyuncusu olmuştur.
EN ÇOK GOLÜ SİVASSPOR'A ATTI
Kırmızı beyazlıların prensipte anlaştığı Gekas'ın Türkiye macerası sırasında en fazla gol attığı takımın Sivasspor olması da dikkat çekti. Türkiye'de farklı takımlarda oynadığı 84 karşılaşmada 50 gol atma başarısı gösteren Gekas'ın bu dönemde en fazla gol attığı takım ise Sivasspor oldu. Tecrübeli oyuncu Sivasspor filelerini farklı formalarla 7 kez havalandırdı. Türkiye kariyerinde Beşiktaş'a 4, Fenerbahçe'ye ise 5 gol kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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