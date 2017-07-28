GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BAYERN MÜNİH'LE ANTRENMANA ÇIKAN ERDAL KILIÇASLAN, FUTBOLU BIRAKTI
Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'le antrenmana çıkan 33 yaşındaki Osmanlısporlu Erdal Kılıçaslan, futbola veda etti.
Son olarak Osmanlıspor'da forma giyen 33 yaşındaki Erdal Kılıçaslan, futbolu bıraktığını açıkladı.
Erdal, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "13 yıllık profesyonel futbol kariyerimi bugün itibarıyla bırakıyorum. Bana destek veren, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
BAYERN MÜNİH'İN ALT YAPISINDAN YETİŞTİ
Bayern Münih'in alt yapısında yetişen Kılıçaslan, forvet ve sol kanat mevkilerinde görev yapıyordu. Erdal Kılıçaslan, Türkiye'de Osmanlıspor'un yanısıra Gaziantepspor, Gaziantep BB, Konyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Gençlerbirliği'nde forma giydi.
Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon, Osmanlıspor formasıyla 28 resmi maça çıkmış 4 gol atmış 1 de asist yapma başarısı göstermişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abant'ta Sefa Süren Hırsızları, Yıllık İzindeki Polisin Dikkati Yakalattı
- Üsküdar'da Dolu Yağışı Binaların Dış Cephelerini Deldi
- Sağanak Yağışı Fırsat Bilen Gençler Deniz Botuyla Keyifli Anlar Yaşadı
- Canını Hiçe Saydı, Sokak Kedisini Ölümün Kıyısından Aldı!
- Meteoroloji'den 5 İl İçin Şiddetli Yağış Ve Sel Uyarısı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Adanaspor'un Genç Futbolcusu, Sulama Kanalında Akıntıya Kapılarak Öldü
- Çinliler, Trabzonspor'un İstediği Burak Yılmaz'ı Göndermek Zorunda
- Erman Toroğlu: Fatih Terim Gitmedi, Yolladılar
- Ntv Spor'un Simge İsimlerinden Güntekin Onay, Beın Sports'la Anlaştı
- Tff, Fatih Terim Ayrıldıktan Sonra Türkiye Futbol Direktörlüğü Makamını Kaldırdı
DÜNYA HABERLERİ
- İşte Görev Bilinci! Dozer Operatörü, Arkadaşını Kepçeyle Nehre Soktu
- Abd'de Rezalet! Trende Mastürbasyon Yapan Adam Yakalandı
- Tatildeki Merkel, Juncker'ı Basın Toplantısında Aradı; Telefon Yüzüne Kapandı
- Savcıdan Tuvalet İçin Param Yok Diyen Vatandaşa: Karını Sat
- Steve Jobs'ın Lüks Yatında, Eski Eşi Sevgilisiyle Sefa Sürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar