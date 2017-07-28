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Geçtiğimiz Günlerde Bayern Münih'le Antrenmana Çıkan Erdal Kılıçaslan, Futbolu Bıraktı
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Geçtiğimiz Günlerde Bayern Münih'le Antrenmana Çıkan Erdal Kılıçaslan, Futbolu Bıraktı

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BAYERN MÜNİH'LE ANTRENMANA ÇIKAN ERDAL KILIÇASLAN, FUTBOLU BIRAKTI

Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'le antrenmana çıkan 33 yaşındaki Osmanlısporlu Erdal Kılıçaslan, futbola veda etti.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 11:10
Puan Ver : Geçtiğimiz Günlerde Bayern Münih'le Antrenmana Çıkan Erdal Kılıçaslan, Futbolu Bıraktı(7/10)3

Son olarak Osmanlıspor'da forma giyen 33 yaşındaki Erdal Kılıçaslan, futbolu bıraktığını açıkladı.

Erdal, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "13 yıllık profesyonel futbol kariyerimi bugün itibarıyla bırakıyorum. Bana destek veren, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAYERN MÜNİH'İN ALT YAPISINDAN YETİŞTİ

Bayern Münih'in alt yapısında yetişen Kılıçaslan, forvet ve sol kanat mevkilerinde görev yapıyordu. Erdal Kılıçaslan, Türkiye'de Osmanlıspor'un yanısıra Gaziantepspor, Gaziantep BB, Konyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Gençlerbirliği'nde forma giydi.

Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon, Osmanlıspor formasıyla 28 resmi maça çıkmış 4 gol atmış 1 de asist yapma başarısı göstermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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