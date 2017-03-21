Araç sahiplerinin yüzünü güldüren tava fyatlarından sonra geçmişe yönelik de bir düzenlenme geleceği söyleniyor. Gerçekleşirse geçmişte yüksek prim ödeyenlere yüzde 30 indirim yapılacak. Ayrıca para iadeleri de olacak.