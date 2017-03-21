GEÇMİŞE DÖNÜK İADE MÜJDESİ!
Araç sahiplerinin yüzünü güldüren tava fyatlarından sonra geçmişe yönelik de bir düzenlenme geleceği söyleniyor. Gerçekleşirse geçmişte yüksek prim ödeyenlere yüzde 30 indirim yapılacak. Ayrıca para iadeleri de olacak.
Hazine Müsteşarlığı'nın önümüzdeki ay yürürlüğe girecek trafik sigorta primlerine tavan fiyat uygulamasıyla yüzde 30'lara varan indirim ücreti araç sahiplerinin cebinde kalacak. Nisan ayında uygulamaya konulacak tavan fiyat tarifesine milyonlarca tüketici sevinçle karşılık verirken, yatırılan fazla sigorta primlerinin de yatırılacağı söyleniyor. Müjdeyi yorumlayan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu devletin fahiş fiyatlarla dönen sigorta piyasasına müdahale olarak gördüğünü söyledi.
kaynak:gazetevatan
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