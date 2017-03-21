En Çok Aboneye Sahip Operatör Turkcell! Tt İse Sonuncu!
Lenovo Ideapad Y900 İnceleme
Exynos 8895 İşlemcili Samsung Galaxy S8+ Görüldü
Horizon Zero Dawn 'ın Satışları Rekor Kırdı
Samsung Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka Oldu
Türkiye'deki İlk Dijital Tasarım Stüdyosu Ibm'den
Uniti, Siemens İle Tam Otomasyon Araç Üretim Tesisi Yapacak
Hamza Hamzaoğlu Yurt Dışına Transfer Oluyor
Sinan Çetin Türkiye'yi Terk Ediyor!
Bahar Yorgunluğunun Nedeni…
Merkez Bankası'ndan Flaş Dolar Hamlesi!
Esed'in Burnunun Dibinde Şiddetli Çatışmalar!
14 Yaşındaki Çocuk Anne Olacak
Geçmişe Dönük İade Müjdesi!
Şanlıurfa'da Kuş Ölümleri Halkı Tedirgin Ediyor
Instagram'a Canlı Yayın Kayıt Özelliği Geldi
Tayfun Talipoğlu Hayata Gözlerini Yumdu
Rusya: Çin'e Gönderdik Sırada Türkiye Var!
‘Beşiktaş Kupayı Alabilir'
Tüketirken Bu Özellikler Mutlaka Olmalı Çünkü…

geçmişe dönük iade müjdesi!

GEÇMİŞE DÖNÜK İADE MÜJDESİ!

Araç sahiplerinin yüzünü güldüren tava fyatlarından sonra geçmişe yönelik de bir düzenlenme geleceği söyleniyor. Gerçekleşirse geçmişte yüksek prim ödeyenlere yüzde 30 indirim yapılacak. Ayrıca para iadeleri de olacak.

Tarih : 21 Mart 2017, 11:19
Puan Ver : Geçmişe Dönük İade Müjdesi!(10/10)10


Hazine Müsteşarlığı'nın önümüzdeki ay yürürlüğe girecek trafik sigorta primlerine tavan fiyat uygulamasıyla yüzde 30'lara varan indirim ücreti araç sahiplerinin cebinde kalacak. Nisan ayında uygulamaya konulacak tavan fiyat tarifesine milyonlarca tüketici sevinçle karşılık verirken, yatırılan fazla sigorta primlerinin de yatırılacağı söyleniyor. Müjdeyi yorumlayan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu devletin fahiş fiyatlarla dönen sigorta piyasasına müdahale olarak gördüğünü söyledi.

 



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Geçmişe  Dönük  İade  Müjdesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER