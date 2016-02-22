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geçici işçiliğe yeni ayar geldi

GEÇİCİ İŞÇİLİĞE YENİ AYAR GELDİ

HÜKÜMETİN esnek çalışma paketinin ilk adımı olan ve kamuoyunda kiralık işçilik olarak bilinen “geçici işçiliğe” yeni sınırlamalar getirildi.

Tarih : 22 Şubat 2016, 09:56
Puan Ver : Geçici İşçiliğe Yeni Ayar Geldi(7/10)9


TBMM'de bulunan yasa tasarısında alt komisyonda yapılan değişiklikle, toplam işyerlerinin yüzde 85'ini oluşturan KOBİ'lerin çalıştırabileceği kiralık işçi sayısı sınırlanırken; esaslı gerekçeyle “geçici işçiye” işverenin ayrım yapma hakkı da kaldırıldı. Tasarının ilk halinde, 10'a  kadar çalışanı bulunan işletmelerin 10 işçiye kadar geçici işçi çalıştırabileceği hükmü yer almıştı. Kobilerin alt komisyonda önergeyle çalıştırılabileceği geçici işçi sayısı 5'le sınırlandı.








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