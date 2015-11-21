

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı belirlenen sığınak ve barınma alanları ile ikmal noktaları, 22 savaş uçağının katıldığı hava operasyonuyla vuruldu. Aynı saatlerde 6 Türk ve 5 ABD jetinin ortak operasyonuyla, terör örgütü IŞİD'e yönelik Türkmenlerin başlattığı harekata havadan destek verildi.







Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde önemli yurt içi olayların bilgilerine yer verildi. Buna göre, Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınak ve barınma alanları ile ikmal noktaları, düzenlenen hava operasyonuyla tam isabetle imha edildi. Dün gece 23.00-02.00 saatlerinde gerçekleştirilen operasyona,







12 F-16 ve 10 F-4 2020 savaş uçağı katıldı, 23 hedef tam isabetle vuruldu.







ABD ile IŞİD'e karşı ortak operasyon







Anadolu Ajansı'nın dün geceyarısı geçtiği habere göre de; Türkiye-Suriye sınırında DAEŞ'ten arındırılmış güvenli bölge oluşturulması için düzenlenen hava ve kara saldırılarında iki köy, terör örgütünden geri alındı. Muhalif Türkmen grubu Sultan Murat Tugaylarının saldırılarında DAEŞ 70'den fazla militanını kaybetti.







Güvenlik kaynakları ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması için ilk adım atıldı. Muhalif gruplardan Türkmenlere ait Sultan Murad Tümeni ve ortak hareket ettiği Şam Cephesi, Türk ve Amerikan hava unsurlarının desteğinde karadan ilerleyerek, Halep'in kuzeyinde, Türkiye-Suriye sınırına sıfır noktasında, Kilis'in karşısında bulunan Harcele ve Delha'ya girdi. Türkiye'ye ait altı F-16 ve ABD'ye ait dört F-15, bir







AC-130 ve 3 insansız hava aracının (İHA) havadan destek verdiği operasyonda, muhalif gruplar terör örgütünü iki Türkmen köyünden çıkarmayı başardı. Gece boyu süren çatışmalarda 70'den fazla DAEŞ militanı öldürüldü. Güvenlik kaynakları, taktik seviyede sağlanan başarının DAEŞ'in bundan sonraki savunmasının kırılması, muhaliflerin savaş isteğini ve yeteneğini arttırması, DAEŞ'in çöle hapsedilerek sınır güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacağına dikkati çekti.