GEÇEN YILIN GOL KRALI, 2 YILLIK İMZAYI ATTI
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçtiğimiz sezon gol kralı olan Vagner Love ile 2020'ye kadar sözleşme imzaladı.
Süper Lig takımı Alanyaspor, Brezilyalı oyuncu Vagner Love'ın sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.
Brezilyalı oyuncu Vagner Love, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, Alanyaspor ile sözleşmesin iki yıl daha uzattı. Vagner Love, Alanyaspor forması altında yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu söyledi.
"ÇOK MUTLUYUM, ÖNÜMÜZDE UZUN YOL VAR"
Başkan, yönetim kurulu ve tüm kulüp çalışanlarının sözleşme yenileme sürecinde çaba gösterdiğini belirten Vagner Love, "Hepsine çok teşekkür ederim. Bu karşılıklı bir çabaydı. Çok mutluyum. Babam, avukatım ve menajerim burada, hepsi çok mutlu. Çünkü önümüzde kazanacağımız başarılar, yürüyeceğimiz uzun bir yol var. Hepimiz her şeyin daha iyisini, geçen senenin daha iyisini yapmak üzere buradayız." ifadelerini kullandı.
Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Vagner Love ile birkaç aydır yaptıkları görüşmelerde futbolcunun kendilerine Alanya'da kalmak istediğini ilettiğini dile getirdi.
"CAMİAMIZA VE KENDİSİNE HAYIRLI OLSUN"
Yönetim kurulunun Vagner Love'ın Alanya'da kalmasını istediklerini anlatan Çavuşoğlu, "Camiamıza ve kendisine hayırlı uğurlu olsun. İnşallah geçen seneki başarısının üzerine daha da koyacaktır." dedi.
Kaynak: haberinburada
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