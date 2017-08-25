Sezona kötü bir başlangıç yapan ve eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Fenerbahçe'nin 1 numarası Volkan Demirel için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu mücadelesinde Makedon temsilsici Vardar'a ilk maçta 2-0 rövanşında da 2-1 yenilmesinin ardından tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edildi.

ABD'DEN TEKLİF ALMIŞTI

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli file bekçisinin, gelecek yıl ABD'ye gideceği ileri sürüldü. 35 yaşındaki kaleci, daha önce de MLS takımlarından teklifler almıştı.

Kaynak: haberinburada