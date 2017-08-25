GEÇEN YIL GELEN TEKLİFİ UNUTAMAYAN VOLKAN DEMİREL, FENERBAHÇE İLE İPLERİ ATTI
Geçtiğimiz yıl ABD'den teklif alan Fenerbahçeli Volkan Demirel, Vardar hezimetinin ardından sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi.
Sezona kötü bir başlangıç yapan ve eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Fenerbahçe'nin 1 numarası Volkan Demirel için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu mücadelesinde Makedon temsilsici Vardar'a ilk maçta 2-0 rövanşında da 2-1 yenilmesinin ardından tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edildi.
ABD'DEN TEKLİF ALMIŞTI
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli file bekçisinin, gelecek yıl ABD'ye gideceği ileri sürüldü. 35 yaşındaki kaleci, daha önce de MLS takımlarından teklifler almıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar