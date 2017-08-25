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Geçen yıl gelen teklifi unutamayan Volkan Demirel, Fenerbahçe ile ipleri attı

GEÇEN YIL GELEN TEKLİFİ UNUTAMAYAN VOLKAN DEMİREL, FENERBAHÇE İLE İPLERİ ATTI

Geçtiğimiz yıl ABD'den teklif alan Fenerbahçeli Volkan Demirel, Vardar hezimetinin ardından sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 11:20
Puan Ver : Geçen Yıl Gelen Teklifi Unutamayan Volkan Demirel, Fenerbahçe İle İpleri Attı(6/10)2

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Fenerbahçe'nin 1 numarası Volkan Demirel için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu mücadelesinde Makedon temsilsici Vardar'a ilk maçta 2-0 rövanşında da 2-1 yenilmesinin ardından tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edildi.



ABD'DEN TEKLİF ALMIŞTI



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli file bekçisinin, gelecek yıl ABD'ye gideceği ileri sürüldü. 35 yaşındaki kaleci, daha önce de MLS takımlarından teklifler almıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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