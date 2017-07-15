FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri için binlerce kişi yollara döküldü. Tam bir yıl önce hain darbecilerin tanklarına, siper olmak için sokağa dökülen Türkiye, bugün demokrasi destanını yeniden yazmak ve şehitleri anmak için sokakta... Büyük bir kalabalık güvenlik kontrol noktalarından geçerek törenin düzenleneceği alana doğru ilerliyor.

FETÖ'CÜLERİN DARBE GİRİŞİMİNİ BAŞLATTIĞI SİMGE KÖRPÜDE MİLLET YENİ BİR DESTAN YAZIYOR

Geçtiğimiz yıl Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezini arayarak, havada bulunan araçların indirilmesi emrini verdi. MİT Müsteşarı Fidan'ın Genelkurmay Karargahından 20.22'de ayrılmasının ardından FETÖ'cü askerler saat 03.00'te başlatmayı düşündükleri darbe girişimini erkene çekti. Geçtiğimiz bu yıl saatlerde FETÖ'cü hainlerin darbe girişimini başlattığı 34 şehit verdiğimiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün millet yeni bir tarih yazıyor. Tankların karşısına dikilerek destan yazan halk akın akın darbe girişiminin simgesi olan köprüye doğru ilerliyor.

BAŞBAKAN KÖPRÜDE

Başbakan Binali Yıldırım ve kabine üyeleri, Çengelköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne on binlerce vatandaşla beraber yürüyerek geldi.

ERDOĞAN DA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programına ve anıtın açılması için yapılacak törene katılmak üzere Kısıklı'daki konutundan yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çok sayıda şehit ailesi de yürüdü.

ŞEHİTLER İÇİN DİKİLEN AĞAÇLARI İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüdüğü güzergahta, köprünün Anadolu Yakası girişinde 249 şehit için dikilen 249 selvi ağaçlarını inceledi, şehit isimlerini de okudu. Anıtı ziyaret eden Erdoğan sahneye doğru yürüyor.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yürüyüşün yapılacağı köprü üzerinde de tüm hazırlıklar tamamlandı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşe katılacak vatandaşlar etkinlik alanına güvenlik kontrolünden geçirilerek alınıyor.

25 BİN POLİS GÖREVLİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kutlamalar kapsamında İstanbul'da 25 bin polisin görev yapacağı ifade edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kareler:

Kaynak: haberinburada