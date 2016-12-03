

Olay, saat 04.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Selimiye Caddesi'nde meydana geldi. Oturdukları apartmanın ikinci katındaki evlerinde alkol aldıkları belirtilen Mustafa Kandemir ile eşi Vildan Kandemir arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Kandemir av tüfeğiyle eşi Vildan Kandemir'e 5 el ateş edip kaçtı.







Silah sesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri av tüfeğiyle vurulan Vildan Kandemir'in ölmüş olduğunu belirledi. Genç kadının cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan Mustafa Kandemir'i yakalamaya çalışıyor.







kaynak:milliyet