O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

geçen yıl bıçakla yaraladığı kocası tarafından öldürüldü

GEÇEN YIL BIÇAKLA YARALADIĞI KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

KÜTAHYA'da 28 yaşındaki Vildan Kandemir, geçen yıl bıçakla yaralayıp ardından gözyaşı döktüğü eşi 29 yaşındaki Mustafa Kandemir tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis, olaydan sonra Mustafa Kandemir'i arıyor.

Tarih : 03 Aralık 2016, 11:33
Puan Ver : Geçen Yıl Bıçakla Yaraladığı Kocası Tarafından Öldürüldü(9/10)9


Olay, saat 04.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Selimiye Caddesi'nde meydana geldi. Oturdukları apartmanın ikinci katındaki evlerinde alkol aldıkları belirtilen Mustafa Kandemir ile eşi Vildan Kandemir arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Kandemir av tüfeğiyle eşi Vildan Kandemir'e 5 el ateş edip kaçtı.



Silah sesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri av tüfeğiyle vurulan Vildan Kandemir'in ölmüş olduğunu belirledi. Genç kadının cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan Mustafa Kandemir'i yakalamaya çalışıyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Geçen  Yıl  Bıçakla  Yaraladığı  Kocası  Tarafından  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER