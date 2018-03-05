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Geçen Seneki Skandalı Yaşamamak İçin Yaptığı Hareket Olay Oldu
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Geçen seneki skandalı yaşamamak için yaptığı hareket olay oldu

GEÇEN SENEKİ SKANDALI YAŞAMAMAK İÇİN YAPTIĞI HAREKET OLAY OLDU

Geçen sene yanlış filme "en iyi film" diye anons edilerek tarihi bir skandala imza atılmıştı. En iyi yönetmen seçilen Guillermo del Toro aynı sorun yaşanmasın diye zarfı kendisi kontrol etti.

Tarih : 05 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : Geçen Seneki Skandalı Yaşamamak İçin Yaptığı Hareket Olay Oldu(9/10)5

90. kez düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde ilginç anlar yaşandı. En iyi film Shape of Water seçilirken filmin yönetmeni Guillermo del Toro da en iyi yönetmen seçildi. Filmin yönetmeni, Guillermo del Toro geçen seneki gibi bir aksilik yaşanmaması adına ödülün yazılı olduğu kartı kontrol etti.

GEÇEN SENE BÜYÜK BİR SKANDAL YAŞANMIŞTI

Geçen yıl Oscar töreninde sahneye birlikte çıkan Faye Dunaway ve Warren Beatty, ellerinde tuttukları zarftan çıkan kağıda bakarak En İy Film Ödülü'nü La La Land'in kazandığını açıklamıştı. Ancak sonradan Jordan Horowitz, bir yanlışlık olduğunu, ödülün sahibinin Moonlight olduğunu söylemişti. O sırada salonda büyük bir şok yaşanmıştı. Bu yanlış anons da Oscar tarihine büyük bir skandal olarak geçmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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