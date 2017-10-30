GEÇEN GÜNLERDE REKOR KIRAN DOLAR, YENİ HAFTAYA SAKİN BAŞLADI
Geçtiğimiz hafta yaşanan hareketli günlerin ardından dolar, yeni haftaya biraz daha sakin başlamış görünüyor. Yeni haftanın ilk işlemlerini dolar 3,77-78 TL aralığında seyrediyor.
Dolarda dünya genelinde görülen güçlenmenin yanında iç riskler geçtiğimiz hafta dolar kurunu 3.84 TL seviyelerine kadar taşımıştı. Ancak cuma günü kapanışa yakın başlayan düşüş dolar/TL kurunu 3.80 TL seviyesinin altına çekti.
POWELL'IN ADI YETTİ
Dolardaki düşüşte ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için Jerome Powell'ın adı geçmesi etkili oldu. Dolar, Fed başkanlığı için Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor'un adının geçmesi ile yukarı doğru hareketlenmişti. Taylor'un gelmesi halinde Fed'in faiz artırım sürecine hız vermesi ve bunun da dolara değer kazandırması bekleniyor.
Ancak Powell, piyasaya göre daha ılımlı bir isim. Powell'ı öne çıkaran faktörlerin başında Cumhuriyetçi Parti'yi ve Donald Trump'ın ekonomi hedeflerini desteklemesi geliyor. George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığı'nda görev yapan Powell'ın finans alanında özel sektör deneyimi de bulunuyor. Powell, kamu görevlerinden önce uzun süre Dillon, Read & Co ve Carlyle Group gibi yatırım şirketlerinde çalıştı.
YURT DIŞI GELİŞMELERE BELİRLEYİCİ OLACAK
Piyasalarda yeni hafta sakin başlamış görünüyor. Cuma günü 3.80 TL'nin altına inen dolar kuru Pazartesi sabah itibariyle de bu seviyelerini koruyor. Dolar saat 07.30'da ilk işlemleri 3.77-3.78 TL aralığından geçerken, euro 4.38-4.39 TL aralığında.
Dolarda yönü belirleyecek en önemli gelişme yurt dışı kaynajklı olmaya devam edecek. Özellikle Fed'in başına kimin geçeceği konusu doların global piyasalardaki seyri açısından son derece kritik. Powell'ın isminin öne çıktığı her haber dolara ivme kaybettirebilir. Donald Trump'ın yeni adayı 3 Kasım'da çıkacağı Asya turu öncesinde açıklaması bekleniyor.
İçeride ise ABD vize krizine ilişkin gelişmeler ve siyaset izlenmeye devam edilecek.
Kaynak: haberinburada
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