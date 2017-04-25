GECELEYİN UYKUSU BÖLÜNENLERE KÖTÜ HABER!
İnsanlar, hayatlarının üçte birini uykuda geçirir. Uykuda geçen zamanın dinlendirici olması ve beyni tazelemesi beklenir
Bilim dünyası, kalitesi düşük uykunun, kalp hastalıkları, kanser ve Alzheimer gibi yaşlanmaya bağlı hastalıkların kaynağı olabileceğini düşünüyor. Araştırmacılar, yaşlıların uyku kalitesini yükseltme ve daha sağlıklı yaşam sürmelerine yardımcı olma yolları arıyor.
İnsanlar, hayatlarının üçte birini uykuda geçirir. Uykuda geçen zamanın dinlendirici olması ve beyni tazelemesi beklenir.
Ancak uzmanlar, yaş ilerledikçe, uykuyu düzenleyen nöronlar ve beyin devrelerinin gerilemeye başlamasıyla, uyku kalitesi ve süresinin azaldığını söylüyor.
Amerika'nın Sesi haber sitesinde yer alan habere göre; uzmanlara göre uyku kalitesi, 30'lu yaşlarda gerilemeye başlıyor. Araştırmacılar, 50'li yaşlara ulaşan bir kişinin, dinlendirici uyku kapasitesinin ortalama yüzde 50'sini kaybettiğini, uykuya dalmakta ve deliksiz uyumakta zorlandığını söylüyor. Orta yaş sonrasındaysa, uyku sorunları daha da kötüleşiyor.
kaynak:habertürk
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