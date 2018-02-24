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Gece yarısından önce depoları doldurun! Pompaya zam geldi

GECE YARISINDAN ÖNCE DEPOLARI DOLDURUN! POMPAYA ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatı, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş arttı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 01:20
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Motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş arttı. Ankara'da ortalama 5,03 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,16 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,98 liradan 5,11 liraya, İzmir'de 5,02 liradan 5,15 liraya yükselecek.

14 ŞUBAT'TA 14 KURUŞ İNDİRİM YAPILMIŞTI

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litresine en son 14 Şubat'ta 17 kuruş indirim yapılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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