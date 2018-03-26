Kuzey Kore'den Çin'e Gizemli Yolculuk! Kim De Trendeydi
İbb'den Korkunç Kazaya İlişkin Açıklama: Bariyerleri Kaldırmışlar
Ryan Babel'e Büyük Onur: Hollanda'nın En İyisi
Sütbank'ın Sahibi İlk Kez Konuştu: Herkesin Hakkını Vereceğiz
Alara'nın Sır İntiharının Ardından Öğretmeni Görevden Uzaklaştırıldı
Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Beklenen Zam Geldi
Musleralı Uruguay, Çin'de Şampiyon Oldu
Kaçarken Her Şeyi Ona Devretmişti! Tosun'un Sağ Kolu Bakın Kim Çıktı
Atık Parçalardan 4X4 Araç Üretti! 20 Bin Liraya Mal Oldu
Gündem Olan Uber Sürücüsü: Dövmedim, Ayağı Takılıp Düştü
Otoyolda Şaşırtan Manzara! Emekleyen Bebek Korku Dolu Anlar Yaşattı
Bacelona Altyapısında Tanıdık İsimler
Ambulans Şoförü Bayrağı Yerde Bırakmadı
Afrin'de Patlayıcıyı 'leylak' Buldu, 'meti' İmha Etti! .
Mucize Kurtuluş! Bu Arabadan Sağ Çıktı
Tosun, Dolandırdığı Paralarla Devler Listesine 83. Sıradan Girebiliyor
Geriye Sadece Bu Kare Kaldı! Düğün Dönüşü Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
Çığ Otomobilleri Yuttu, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi
Son Dakika! Irak Hükümeti, Irak Ordusunun Sincar'a Yerleştiğini Resmen Açıkladı.
Milyonluk Vurgun! Aynı Daireyi 123 Kişiye Birden Sattı

Gece yarısından önce depoları doldurun! Pompaya beklenen zam geldi

GECE YARISINDAN ÖNCE DEPOLARI DOLDURUN! POMPAYA BEKLENEN ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.

Tarih : 26 Mart 2018, 17:30
Puan Ver : Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Beklenen Zam Geldi(8/10)4

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte Ankara'da ortalama 5,84 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,96 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,78 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 5,80 liradan 5,92 liraya yükselecek.

EN SON 21 MART'TA 15 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 21 Mart'ta 15 kuruş zam yapılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gece  Yarısından  Önce  Depoları  Doldurun  Pompaya  Beklenen  Zam  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER