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gece yarısı havuza girme tartışması cinayetle bitti

GECE YARISI HAVUZA GİRME TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTTİ

BÜYÜKÇEKMECE'de gece havuza girmek yüzünden yaşanan tartışmanın ardından silahlar konuştu.

Tarih : 30 Temmuz 2016, 11:47
Puan Ver : Gece Yarısı Havuza Girme Tartışması Cinayetle Bitti(5/10)7


BÜYÜKÇEKMECE'de gece havuza girmek yüzünden yaşanan tartışmanın ardından silahlar konuştu. Site sakinlerinden birinin olay yerine çağırdığı iki kişiden biri, havuza kurşun yağdırdı,  Sabri Yılmaz (39) hayatını kaybetti,  Aylin A.(32) ve Yalçın B.(41) yaralandı.  Polis olayla ilgili yaptığı operasyonda aralarında bir site sakininin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanırken, 1  kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Büyükçekmece'de 26 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen olay görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişti:



Havuzlu bir sitede oturan Aylin A., gece yarısından sonra eşi ve misafirleriyle birlikte sitenin havuzuna girdi. Ancak çok gürültü yaptıkları öğrenilen şüphelilerle site sakinleri arasında tartışma yaşandı. Havuza girenlerin sudan çıkmasıyla yatışan tartışma, saat 04.00 sıralarında tekrar havuza girmeleriyle alevlendi. Bu sırada site sakinlerinden Ali D.'nin telefonla çağırdığı öğrenilen iki kişiden biri, havuza giren gruba kurşun yağdırdı. Olayda ağır yaralanan Sabri Yılmaz kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, Aylin A., ile Yalçın B., yaralandı. Saldırgan ise olaydan sonra beyaz renkli bir otomobille kaçtı.








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