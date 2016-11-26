GECE YARISI GELEN PATLAMA SESİNİN NEDENİ BELLİ OLDU!
Gaziantep'te gece arısı gelen patlama sesi herkesi tedirgin etti.
Gaziantep'te gece arısı gelen patlama sesi herkesi tedirgin etti.
Sosyal medyada haberin hızla yayılması üzerine Gaziantep Valiliği yazılı bir açıklama yaparak patlama sesinin Fırat Kalkanı Operasyonu'na katılan bir savaş uçağımızın ses hızını aşmasından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar