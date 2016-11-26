Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı
Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!

gece yarısı gelen patlama sesinin nedeni belli oldu!

GECE YARISI GELEN PATLAMA SESİNİN NEDENİ BELLİ OLDU!

Gaziantep'te gece arısı gelen patlama sesi herkesi tedirgin etti.

Tarih : 26 Kasım 2016, 12:40
Puan Ver : Gece Yarısı Gelen Patlama Sesinin Nedeni Belli Oldu!(7/10)8


Gaziantep'te gece arısı gelen patlama sesi herkesi tedirgin etti.



Sosyal medyada haberin hızla yayılması üzerine Gaziantep Valiliği yazılı bir açıklama yaparak patlama sesinin Fırat Kalkanı Operasyonu'na katılan bir savaş uçağımızın ses hızını aşmasından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Gece  Yarısı  Gelen  Patlama  Sesinin  Nedeni  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER