Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

gece uykudan uyandıran ağrıya omega 3 çözümü!

GECE UYKUDAN UYANDIRAN AĞRIYA OMEGA 3 ÇÖZÜMÜ!

Karpal tünel sendromunun (KTS) omega 3 yağ asidi yönünden zengin gıdalarla önlenebileceği açıklandı

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:15
Puan Ver : Gece Uykudan Uyandıran Ağrıya Omega 3 Çözümü!(7/10)9


Uzmanlar, geceleri hastayı uykudan uyandıran karpal tünel sendromunun (KTS) omega 3 yağ asidi yönünden zengin gıdalarla önlenebileceğini söyledi.



AĞRI VE UYUŞUKLUK HİSSİ GECELERİ ARTAR



KTS, kol sinirinin el bileğinde adını aldığı karpal tünelden geçerken çevre kılıf tarafından sıkışmasına dendiğini belirten uzmanlar, sinir sıkışmaları içinde en sık görülen rahatsızlık olduğunu söyledi. KTS, daha çok kadınlarda ve 40-60 yaş arasında sık görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, fakat ellerini aktif kullananlarda daha erken yaşlarda da görülebileceğine dikkat çekti. Başlangıç döneminde el bileğinde, başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının yarısında uyuşma, karıncalanma ve ağrı görüldüğünü ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, "Ağrı ve uyuşukluk hissi genellikle geceleri hastayı uykudan uyandıracak düzeyde olabilir ve belirtiler hasta ellerini salladığında, bileğini hareket ettirdiğinde azalır. Bu yüzden hastaların ağrı ve uyuşuklukla geceleri uyanıp ellerini sallaması hastalığın karakteristik bir işaretidir. İlerlemiş vakalarda baş parmak tabanı etrafındaki kaslarda erime ve buna bağlı başparmakta güçsüzlük ortaya çıkar. Hastalar ellerindeki eşyaları düşürdüklerini bazen de his kaybından parmaklarını yaktıklarını veya kestiklerini fark etmediklerini ifade ederler" dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Gece  Uykudan  Uyandıran  Ağrıya  Omega  3  Çözümü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER