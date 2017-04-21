

Sabahları sırılsıklam terlemiş halde uyanıyor ve bu durumun nedenlerini merak mı ediyorsunuz? O halde bu haftaki köşe yazım tam da bu sorunu yaşayanlara göre...



Hemen herkes gündüz ya da gece uykusu sırasında terleyebilir. Bu durum çok sık karşılaşılan bir şikayettir. Aslında terleme vücudumuzun doğal bir fonksiyonu olduğundan bu durum anormal değildir. Ancak 'gece terlemesi'nin hastalık olarak nitelendirilmesi için terlemenin pijamayı ıslatacak veya kişiyi uykusundan uyandıracak boyutlarda olması gerekir. Gece kıyafetlerinizi ve yatak takımlarınızı ıslatan aşırı veya şiddetli terleme 'gece terlemesi' olarak bilinir. Bu anormal terleme sinir bozucu olsa da, zararlı değildir. Bununla birlikte, gece terlemesi altta yatan tıbbi bir durumun işareti olabilir. Gece terlemesine neden olan pek çok hastalık vardır. Akla gelen ilk hastalıklar ise; menopoz veya perimenopoz ve hormonal değişikliklerdir.



İnsan Biyolojisi Yıllıkları dergisinde yayınlanan bir çalışmada, menopoza giren kadınların yüzde 36'sında gece terlemesi yaşandığı görülmüştür. Alkol, gece terlemelerini daha da artırır. Dergide yer alan bir başka araştırma ise, alkol tüketen menopozlu kadınların, menopoza giren diğer kadınlara oranla gece terleme oranlarının daha yüksek olduğunu gösteriyor.



Yani menopoz, gece terlemelerinizin suçlusudur diyebiliriz. Ancak kalıcı gece terlemelerinin tek nedeni bu değildir. İşte gece terlemelerinin size söylemeye çalıştığı diğer şeyler...







ORTA YAŞTAKİ KADINLAR DİKKAT!



Kalp hastalığı riskiniz olabilir: 2014 yılında Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Doğum Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada; sıklıkla gece terlemesi yaşayan orta yaşlı kadınların, kardiyovasküler hastalık için daha fazla riskli olduğunu ortaya koydu. Çalışma yazarları, verilerini menopoz durumu, yaş ve yaşam tarzı faktörlerine göre ayırdı. Bu ayrım kardiyovasküler hastalık riskini ortaya çıkardı. Daha kilolu, yüksek tansiyonlu ve diyabetli kadınların diğer kadınlardan daha fazla gece terlemesi yaşadıkları görüldü. Çalışma yazarlarının belirttiği bu ilişki, kardiyovasküler hastalık riskinin yükselişini açıklayabilir.







Bir enfeksiyonla savaşıyor olabilirsiniz: Vücudunuz bir hastalık veya enfeksiyonla mücadele ediyorsa, bu durum gece terlemesine neden olabilir. Gece terlemesi diğer semptomların azalmasıyla birlikte günler, hatta haftalarca devam edebilir. Son zamanlarda ateşiniz varsa ya da başka bir hastalık yaşıyorsanız, bu sizin yatak odanızdaki terlemenizin sorumlusudur.







Genetik bir mutasyona sahip olabilirsiniz: Farklı bir menopoz araştırmasında uzmanlar, kadınlarda spesifik bir genetik varyasyonda 'terapi artışı' oranlarını gece terlemeleri oranlarının yanı sıra sıcak basmalarına bağladılar. Bu gen değişimi, bir kadının beyninin bir kısmıyla bağlantılı olan bazı hormonları kontrol altında tutuyor. Çalışmanın ilk yazarı ve UCLA'da bir tıp profesörü olan Carolyn Crandall'a göre infertiliteye bağlanabiliyor. Gen değişikliklerini belirli sağlık sorunları veya riskleriyle ilişkilendirmek için henüz erken olduğunu, ancak daha fazla araştırma gerektiğini söylemek mümkün.







kaynak:haberler