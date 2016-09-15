GECE OKUNAN SELA TEDİRGİNLİK YARATTI
İzmir'in Çiğli İlçesi'nde, bazı camilerde sela okunması tedirginlik yaratırken, İzmir İl Müftülüğü merkezi ezan sistemi frekansına sızma olabileceğini belirtti.
Gece saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi'nde perşembe akşamı olmamasına rağmen dün gece bazı camilerde sela okunması tedirginliğe neden oldu.Darbe girişimi ardından camilerde sela okunduğunu göz önüne alan çok sayıda kişi polisi aradı. Bölgede araştırma yapan polis herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
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