

Gece saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi'nde perşembe akşamı olmamasına rağmen dün gece bazı camilerde sela okunması tedirginliğe neden oldu.Darbe girişimi ardından camilerde sela okunduğunu göz önüne alan çok sayıda kişi polisi aradı. Bölgede araştırma yapan polis herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.