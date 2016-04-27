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gece kulübüne silahlı saldırı: 4 yaralı

GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI

Nişantaşı'nda bir gece kulübünün önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucunda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Tarih : 27 Nisan 2016, 09:18
Puan Ver : Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 4 Yaralı(7/10)5


Şişli, Valikonağı Caddesi Süleyman Nazif Sokağı üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 05.00 sıralarında Süleyman Nazif Sokağı üzerinde bulunan gece kulübüne kimliği belirsiz kişiler silahla ateş açmaya başladı.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucunda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Gece kulübüne kurşun yağdıran şüpheliler plakaları alınamayan iki otomobille olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olduğu öğrenilen bir kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırı sonucunda yaralanan diğer şahısların ise özel araçlarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gece kulübünün bulunduğu sokağı emniyet şeridiyle kapatırken çevrede inceleme yaptı.

Şüpheli şahısların tespiti için güvenlik kamera kayıtları inceleme altına alınırken, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.








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