Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

geç kalan rus bakanı herkesin içinde azarladı

GEÇ KALAN RUS BAKANI HERKESİN İÇİNDE AZARLADI

Rusya Başbakanı Medvedev, toplantıya geç kalan Tarım Bakanı Tkaçov'u sert bir dille uyararak, "Alarmınızı evinizin her köşesine koyun" dedi

Tarih : 31 Mart 2017, 16:45
Puan Ver : Geç Kalan Rus Bakanı Herkesin İçinde Azarladı(6/10)7


Medvedev, kendisinin Arktik Forumu'ndan Moskova'ya geldiğini kaydederek, Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçov'un toplantıya gecikmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



Medvedev, "Toplantıya geç kalamazsınız. Biz sizi bekliyorduk. Ben de dün Moskova'ya çok geç saatlerde döndüm. Ama gereken zamanda yerimdeyim. Siz beklettiniz. Çok fena. Alarm saatini evinizin her köşesine koyun" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Geç  Kalan  Rus  Bakanı  Herkesin  İçinde  Azarladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER