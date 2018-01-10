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Gebze'ye 5 Milyar Liralık Yatırımla Geri Dönüşüm OSB'si Kurulacak

GEBZE'YE 5 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLA GERİ DÖNÜŞÜM OSB'Sİ KURULACAK

Gebze'de 215 dönüm arazi üzerine, 5 milyar liralık yatırımla 120 bin kişinin istihdam edileceği dönüşüm OSB'si inşa edilecek.

Tarih : 10 Ocak 2018, 13:40
Puan Ver : Gebze'ye 5 Milyar Liralık Yatırımla Geri Dönüşüm Osb'si Kurulacak(5/10)1

Dünyada hurda ve geri dönüşüm sektöründe 5'inci sırada yer alan Türkiye, lig atlamak için düğmeye bastı. 5 bin 300 üyesi bulunan, Hurda ve Geri Dönüşümcüler Kooperatifi, Kocaeli Gebze'de, 215 dönüm arazide Geri Dönüşüm Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuruyor.

120 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Metal, cam, kağıt, pil, motor yağı gibi tüm atıkların geri dönüştürülerek, ekonomiye kazandırılacağı OSB'de, 120 bin kişi istihdam edilecek. İnşaat yatırımı 5 milyar TL'ye mal olacak projenin 3 yılda tamamlanması hedefleniyor. Hurda ve Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ebru Çakmaz, Türkiye'nin geri dönüşüm sektöründe Japonya, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra 5'inci sırada yer aldığını belirtti. Çakmaz, "Doğal kaynakların azalmasıyla birlikte bu sektörün önemi dünyada gitgide artıyor. Geri dönüşüm sektörüne yönelik bilinç de yükseliyor. Türkiye, kendi atıklarının yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi'nden de geri dönüşüm için ithalat yapıyor ancak bizim bu işi daha üst noktaya taşımamız gerekiyor. Biz de buradan hareketle OSB çalışmalarını başlattık" dedi.

"2020'DE HİZMETE GİRECEK"

Projenin yapılacağı araziyi Milli Emlak'tan 350 milyon TL'ye satın aldıklarını anlatan Çakmaz, "Araziyi bir yıl önce aldık. Proje çizimleri 6 ay önce bitti. Ancak inşaat izni hâlâ çıkmadı. Çünkü arazi hayvan barınağı olarak görülüyor. Fakat arazide hiç hayvan barınağı yok. Biz belediyeye, iki dönüm arazide hayvan hastanesi ve barınağı yapmayı da taahhüt ediyoruz. Bir an önce yatırımın düğmesine basmak istiyoruz" diye konuştu. Projeyi iki etapta hayata geçireceklerini anlatan Çakmaz, "İlk etabı 18 ayda bitirip 2020 yılının ilk çeyreğinde hizmete açacağız. İkinci etabı da bir yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. Çakmaz, bu OSB projesiyle birlikte Gebze'yi geri geri dönüşüm üssü yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

5 BİN 300 KOOPERATİF ÜYESİ YAPACAK

Kooperatifin 5 bin 300 üyesi olduğunu ve 5 milyar TL'lik inşaat maliyetinin üyelerden toplanan aidatlarla yapılacağını anlatan Çakmaz, "Türkiye'de kooperatifçilik çok yaygın bir kültür değil. Oysa Avrupa'da birçok büyük sanayi kuruluşunun geçmişine bakın hep kooperatifler vardır. Bizim bu OSB projemiz hem kooperatifçilik kültürünün yaygınlaşması hem de büyüklük açısından sektör adına bir ilk olma özelliği taşıyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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