

Hamilelerin dikkat etmesi gereken noktaları sıralayan Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk, mide bulantısına pratik bir çözüm önerdi.







YATAKTAN KALKMADAN ÖNCE…







Selçuk, gebe kadınların yarısından fazlasında günlük ortalama 2 fincan kahve tükettiği söyledi. Günlük 5 fincandan fazla kahve tüketen kadınlarda erken doğum, düşük ağırlıklı bebek doğurduklarını saptandığını anlatan Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk, “Buna ek olarak fazla kafein tüketen kadınların bebeğinin kemik yoğunluğu ve kalsiyum içeriğinin düşük olduğu görülmüştür. Gebeliğin ilk haftalarında gözlenen ve nedeni bilinmeyen bulantı ve kusmalar doğaldır ve bu durum gebe annenin yeterince besin alımını doğrudan etkilemektedir. İnatçı şekilde devam eden kusmalarda kaybolan sıvı ve elektrolitler mutlaka yerine eklenmelidir (doktorunuza başvurunuz). Bu dönemde annelerin tat ve koku duyularında da aşırı hassasiyet görülmektedir. Şiddetli yemek yeme isteğinin aksine besinden tiksinme duyusu da metabolik değişikliklere neden olmaktadır. Yataktan kalmadan önce tüketilen tuzlu bisküvi, ekmek veya krakerin bulantıyı önlediği ve sonra alınacak besinin alımının kolaylaştırıldığı belirtilmektedir” diye konuştu.