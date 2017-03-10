

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ebru Ünal, kadınlarda doğum sonrasında görülen saç dökülmesi için panik yapılmaması gerektiğini söyledi.



Dr. Ünal, "Çocuk 1 yaşına geldiğinde dökülen saçlarınızın tamamı yerine gelecektir" diyerek, gebelik sonrası saç dökülmelerinin geçici olduğunu söyledi ve dökülen saçlar için ipuçları verdi.



Dr. Ünal, "Doğum sonrası dökülen saç için panik olunmaması gerekir. Çocuğunuz 1 yaşına geldiğinde dökülen saçlarınızın tamamı yerine gelecektir" diye konuştu. Hamilelikte hormonların olumlu etkilerinden birisinin saçların hacminin artması olduğunu söyleyen Ünal, "Hamilelikte artan hormonların olumlu etkilerinden birisi de saçların hacminin artması ve dökülmesinin azalmasıdır. Normalde her gün 100 adet saç teli dökülür. Ama hamilelikte östrojen etkisi ile bu miktar çok azalır. Kalınlaşan saç teli ve artan saç miktarı nedeniyle hamile kadınların saçları kıskanılacak kadar güzel ve canlı, hacimli görünür" şeklinde konuştu.



"DOĞUMDAN SONRA DÖKÜLEN SAÇLAR GERİ GELİR"



"Doğumdan sonra ise vücudunuzda ciddi değişiklikler olur" diyen Dr. Ünal, "Bunlardan birisi de kadınlık hormonunun düşmesine bağlı olarak gelişen saç dökülmesidir. Doğum sonrası dördüncü ayda, saç dökülmesi en yoğun seviyede olur. Bu tür saç dökülmesinde panik olmamak gereklidir. Bunu durduracak herhangi bir tedavi yoktur, ayrıca tedaviye gerekte yoktur çünkü çocuğunuz 1 yaşına geldiğinde dökülen saçlarınızın tamamı yerine gelecektir. Ayrıca gebelikte çıkan ve kalınlaşan tüylerinizde bu dönemde düşecek. Bazı kadınların saçlarının eski hacmine kavuşması 6'ıncı ayda dahi olabilir" ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk