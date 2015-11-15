İzdivaç programlarının vazgeçilmez önemli isimlerinden birisi olan Esra Erol Doğum mu yapacak? Esra Erol peki ne zaman doğum yapacak? Esra Erolun yerine peki kim geçecek program sunmak için?





İzdivaç programlarının vazgeçilmez önemli isimlerinden birisi olan Esra Erol Doğum mu yapacak? Esra Erol peki ne zaman doğum yapacak? Esra Erolun yerine peki kim geçecek program sunmak için? Nilgün Begün peki kimdir? Esra Erolun doğum izni ile ilgili sıcak dakikalar yaşanıldığı öğrenildi. Peki Nilgün Belgün esra erolun tahtına oturacak mı? işte tüm o ayrıntılar haberin detayında.









Doğum iznine çıkan Esra Erol Özbir'in yerine gelen isim belli oldu. Polis olan babasının 3 kız çocuğundan ortancasından olan Esra Erol, kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesiden mezun oldu. Ali Özbir ile evlidir. Altın kelebek en iyi kadın sunucu ödülünü almıştır. Dokuzuncu sezonunda atv ekranlarında Esra Erol'da programıyla izleyici karşısına çıkacak olan Esra Erol, programın yayınlandığı her gün reytingleri kontrol ettiğini söylüyor: Benim rakiplerim diziler. Tek başıma koca dizilerle mücadele etmeye çalışıyorum.



20 Kasım'da doğum iznine çıkacak olan Esra Erol Özbir'in yokluğunda İzdivaç programı kimin sunacağı merak konusuydu.



Ünlü sunucu sürpriz ismi dünkü canlı yayında açıkladı.







Esra Erol Özbir "Ben gidiyorum. Doğum iznine çıkacağım. İznim önümüzdeki hafta cuma itibarıyla başlıyor. Ondan sonraki süreçte canlı yayını emanet edeceğim isim Nilgün Belgün olacak. Onun enerjisine çok inanıyoruz." dedi.