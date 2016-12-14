

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslı Alay, "Gebelik planladınız, belki de bu ay adetiniz gecikecek ve bebeğiniz olacağını öğreneceksiniz. Anlık endişelerinizi duyar gibiyim. Alışveriş merkezinde X-ray cihazından geçtim, bu ara telefonla çok konuştum, neredeyse laptopumla uyudum. Endişelenmede haklı mısınız? Tüm bu çevresel etkenler tehlikeli miydi? Bebeğimi nasıl koruyacağım? Zararları kesin olan radyasyonu iyonize ve iyonize olmayan manyetik radyasyon olarak iki bölümde inceleyebiliriz. İyonize radyasyon etkileşimde bulunduğu canlı dokunun yapısını bozar. X ışını, Gamma ışını ile temas eden hücreler ya mutasyona uğrar ya da ölür. Ancak iyonize özelliği olmayan ışınların hücrelere zarar verecek enerjileri yoktur. İyonize olmayan radyasyon güvenlik kapıları, cep telefonları, televizyon, hatta çamaşır makinelerinde bile bulunur" dedi.



YAŞAM ALANLARINA GİREN CEP TELEFONLARI ZARARLI MI?



X-ray cihazının sabit bir X-ışını kaynağından nesnelerin geçirilmesi ve içerikleri hakkında bilgi veren sistem olduğunu kaydeden Op. Dr. Alay, "Havaalanlarında ve alışveriş merkezlerinde çantamızı, valizimizi kontrol eden bu kapalı cihazlar Xışını içerdiği için zaralıdır. Kapı dedektörü: Özellikle alışveriş merkezleri, havaalanları, hastanelerin girişinde bulunan güvenlik kapıları veya güvenlikçinin elinde tuttuğu bir aletle tarama yaptığı cihazlar manyetik alan etkisi ile çalışır. Manyetik alanı gebelikte güvenlidir. Biz doğum hekimleri gerekli durumlarda gebelerimizde MR (manyetik rezonans) görüntüleme isteyebiliyoruz. Son yıllarda özellikle bebeğin beyin gelişimini ultrasonla değerlendiremediğimiz veya tanı koyamadığımız durumlarda MR kullanmaktayız. Güvenlik kapılarındaki manyetik alan ise çok daha kısa ve düşük oranda olup, gebelikte sakıncası bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili Türkiye Atom Enerjisi Derneğinin de açıklamaları kapı dedektörlerinin iyonlaştırıcı radyasyon içermediğini ve sonuç olarak radyasyon özelliği olmadığı doğrultusundadır. Cep telefonları son yıllarda yaşamımızda ayrılmaz bir parçamız. Bir yandan işlerimizi yaparken, bir yandan sosyal medyada Face'den Instagram'a, oradan Twitter'a geçiyoruz. Çantamızda tutmaya bile tahammül edemiyoruz. Hep yanımızda, hep elimizde. Bazen çocuklarımızı oyalamak için kullanıyoruz. Ağlayınca veriyoruz ellerine ve sakinleşiyor bebeklerimiz. Yaşam alanlarına giren cep telefonları zararlı mı? Her geçen gün artan kanserler, kronik hastalıklar, çocuklarda artan davranışsal sorunlarda katkısı var mı?" diye konuştu.







kaynak:habertürk