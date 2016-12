Halo serisinden sonra açık ara Microsoft konsollarının en popüler oyun serisi Gears Of War'un dördüncü halkası, sadece Xbox One'da değil, PC platformunda da satışa sunulacak. Yapımın, PC sistem gereksinimleri de açığa çıktı.



Efsanevi Gears of War serisinin dördüncü halkası, 11 Kasım 2016'da; PC ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak. Gears of Wars, serinin ikinci halkası dışında sadece Xbox konsollarında piyasaya sürüldü. Gears of War 2 bile, konsol sürümünden yıllar sonra satışa sunuldu.



Kanadalı oyun geliştiricisi The Coalition tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından satışa sunulacak oyun, mütevazi sistem gereksinimleri ile yetiniyor. Özellikle asgari sistem gereksinimleri, oyun müdavimlerinin yüzde 90'nından fazlasına yetecek düzeyde.



Karşınızda 11 Kasım'da satışa sunulacak Gears of War 4'ün sistem gereksinimleri:







İşletim Sistemi : Windows Vista 32-Bit with Service Pack 2









Ram : 4 GB









Sabit Disk Alanı : 21 GB









İşlemci : AMD Athlon X2 2.8 GHz veya üstü; Intel Core 2 Duo 2.4 GHz veya üstü









Ekran Kartı: AMD Radeon 3870 veya üstü; NVIDIA GeForce 8800 GT veya üstü







Asgari Sistem Gereksinimleri:







İşletim Sisteni : Windows 8 64-bit









İşlemci : AMD Altı Çekirdek CPU; Intel Dört Çekirdek CPU









RAM : 8 GB









Sabit Disk Alanı : 21 GB









Ekran Kartı : AMD Radeon 7870 ve üstü; NVIDIA GeForce GTX 660 ve üstü









Grafik Bellek: 3 GB







