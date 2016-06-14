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gears of war 4 pc resmen açıklandı!

GEARS OF WAR 4 PC RESMEN AÇIKLANDI!

Microsoft, E3 organizasyonunda büyük bombalar patlatma niyetinde. Xbox'un Halo ile birlikte açık ara en çok satan oyunu Gears of War'un dördüncü halkası Gears of War 4'ün PC versiyonu resmen duyuruldu.

Tarih : 14 Haziran 2016, 11:02
Puan Ver : Gears Of War 4 Pc Resmen Açıklandı!(5/10)7


Microsoft, E3 organizasyonunda büyük bombalar patlatma niyetinde. Xbox'un Halo ile birlikte açık ara en çok satan oyunu Gears of War'un dördüncü halkası Gears of War 4'ün PC versiyonu resmen duyuruldu.



Microsoft, yarın resmen başlayacak E3 organizasyonu öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Gears of War 4'ün, Windows 10 için satışa sunulacağını açıkladı. Aslında öncelikli ifadeler Xbox One sürümünün, Xbox Play Anywhere uygulaması sayesinde, PC'lerde de çalıştırılabileceğini yönünde.



Ne var ki basın toplantısının ilerleyen bölümünde, yapımın, PC'ye özel bir sürümle raflardaki yerini alacağı müjdelendi. Yani, PC kullanıcılarını memnun edecek, çeşitli özelliklere sahip kılınacak. Şimdilik sistem gereksinimleri hakkında bir bilgi verilmedi.



GOF 4, hem online, hem de tekli oyuncu senaryosuna sahip olacak. Buna ek olarak özel bir co-op mode'u Horde 3.0'de, yapımın gücüne güç katacak.



Daha önce de belirttiğimiz gibi, PC kullanıcılarının Gears of War 4'ü oynaması için öncelikle şart Windows 10 işletim sistemi olacak. Efsanevi aksiyon yapımı, 11 Ekim 2016'da PC ve Xbox One platformlarındaki oyun müdavimleri ile buluşacak.



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