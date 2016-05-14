

Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı ile teknoloji dünyasına merhaba diyen GDDR5X belleklerin hacimli üretimine başlandı.



GeForce GTX 1080 ekran kartı, GDDR5X bellek teknolojisini ilk kullanan model ünvanına sahip. Ayrıca Micron, yaptığı duyuruda GDDR5X belleklerin hacimli üretime başladığını duyurdu. Böylece GDDR5 ve HBM teknolojilerinden sonra, üçüncü önemli teknoloji olan GDDR5X de hayata geçti. Kısa süre içerisinde GDDR5X bellekli pek çok farklı markanın GTX 1080 ekran kartını piyasada bulabileceğiz.



GDDR5X, mevcut GDDR5 mimarisi üzerinden hareket ediyor. Hali hazırda GDDR5 bellekte hücrelere 32 bit olarak erişilirken, GDDR5X belleklerde 64 bit erişim mümkün hale gelecek. Böylece pin başına veri transferinde önce 10-12Gbps ardından da 16Gpbs hızlarına çıkabilecek. Micron, ilk bileşenlerin 13Gbps sınırına ulaştığını belirtiyor ve memnun edici bir sürpriz olarak lanse ediyor. Bunun yanında enerji tüketimi GDDR5'in yüzde 70'i kadar olacak.



GDDR5 bellekler bant genişliği anlamında 400GB/s seviyelerinde gezinirken, GDDR5X bu rakamı ikiye katlıyor ve 800GBps-1000GBps sınırlarında geziyor. HBM bellek teknolojisi de tek katmanda 128GBps bant genişliğine erişebiliyor ve 4 katmanlı mevcut HBM belleklerde 512GBps imkanı sunuyordu.



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