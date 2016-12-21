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gb, irfan can kahveci'nin bonservisini açıkladı

GB, İRFAN CAN KAHVECİ'NİN BONSERVİSİNİ AÇIKLADI

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini açıkladı.

Tarih : 21 Aralık 2016, 17:03
Puan Ver : Gb, İrfan Can Kahveci'nin Bonservisini Açıkladı(6/10)3


Gösterdiği performans sonrası İrfan Can'ın takım için önemli bir oyuncu durumuna geldiğini anlatan Cavcav, "İrfan Can'ın bonservis bedelini 2 milyon avro ve satışından yüzde 15 pay olarak belirledik." ifadesini kullandı.



Başkent ekibinin pilot takımı Hacettepe ile 2013-2014 sezonu sonunda Spor Toto 3. Lig'den Spor Toto 2. Lig'e yükselen ekipte yer alan ve teknik direktör Mustafa Kaplan ile Gençlerbirliği'ne geçen 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci, kırmızı-siyahlı formayla gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.



Genç orta saha oyuncusu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 15 maçta bir gol, 2 asistlik performans sergiledi.



 



kaynak:sabah








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